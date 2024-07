Nowy dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Chełmnie, nowa sekretarz Urzędu Gminy Stolno

- Wymogi formalne spełniły tylko dwie osoby - Ewa Wirosławska z Chełmna i Maria Pałucka z Raciniewa. Wirosławska była faworytką. Kiedy się wycofała burmistrz został bez wyboru. On to liberał, raczej krytyk PiS-u. A została mu Maria Pałucka, łączona z PiS, bo startowała z ich listy, a w czasie, gdy była radną Rady Gminy Unisław była zdecydowanej opozycji w stosunku do wójta Danielewicza - od początku związanego z Platformą Obywatelską, szefa struktur powiatowych.