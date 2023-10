Samochód ma wydajność 1,6 tys. litrów na minutę. Posiada m.in.: działo wodno-pianowe, maszt oświetleniowy i agregat prądotwórczy. Może służyć zarówno do gaszenia pożarów, jak i do wyjazdów do wypadków.

- Należę do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Takie inwestycję zachęcają nas, młodych ludzi do wstąpienia w szeregi OSP - mówi wpatrzony w nowy samochód Aleks Łepek