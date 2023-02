Kabaret Młodych Panów z nowym programem wystąpił w Chełmnie. Zdjęcia

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus

Wiecznie Młodzi Panowie zaprosili na swój najnowszy program miłośników kabaretów z Chełmna i okolic. Wybuchowa mieszanka śląskiego poczucia humoru i teatralnego zacięci, a to wszystko było podszyte kabaretowym absurdem w stylu Kabaretu Młodych Panów.

Tak wyglądają najsympatyczniejsze pary z powiatu chełmińskiego w plebiscycie Ona i on

Przecież jeżeli ktoś pyta, to kultura osobista nakazuje nam odpowiedzieć. Jeżeli ktoś docieka i jest żywo przejęty, a nawet gotowy podać receptę lub służyć pomocą, to należy udzielić konkretnej, rozwiniętej odpowiedzi, gdyż już w samym pytaniu Co się stało? słychać i widać, że coś się stało!