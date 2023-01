Ile mieszkańców ma Chełmno? Ile ślubów zawarto? Oto dane z chełmińskiego USC 2023

W Chełmnie ubywa mieszkańców

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy terenie miasta Chełmna na koniec grudnia 2022 roku zmniejszyła się o niemal 400 osób w porównaniu z rokiem poprzednim. A dokładnie, liczba mieszkańców na dzień 31.12.2021 roku to 17 368, a już na dzień 31.12.2022 Chełmno liczyło 16 973 mieszkańców, czyli 395 osób mniej niż 12 miesięcy wcześniej .

Liczba urodzeń w 2022 roku w Chełmnie

Liczba dzieci zameldowanych (urodzonych w 2022 roku) w Chełmnie to 98 - z czego 57 to chłopcy, a 41 to dziewczynki.