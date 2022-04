Tak było na setnych urodzinach Janiny Winiarskiej ze Stolna. Byli marszałek i wójt. Zdjęcia

Biogram pani Janiny

24 kwietnia 1922 roku Janina Winiarska urodziła się w Rykach w ówczesnym województwie warszawskim (obecnie lubelskie). Córka Antoniego i Marianny jako nastolatka, a około 1934 roku z z rodziną przeprowadziła się na Kujawy i Pomorze. W czasie okupacji hitlerowskiej trafiła do obozu pracy Umwandererzentrallager Thorn. To tak zwana „Szmalcówka” w Toruniu. Pani Janina pod przymusem pracowała tam przy kiszeniu kapusty i ogórków. Po trzech latach udało jej się opuścić to miejsce i wróciła do Stolna. W 1948 roku pani Janina stanęła na ślubnym kobiercu z Franciszkiem Winiarskim. Para miała ośmioro dzieci. Zajmowali się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Mając zaledwie 55 lat jubilatka została wdową. Sama prowadziła gospodarkę, a w 1985 roku przekazała ją synowi. W wolnych chwilach czas uprzyjemniało jej przędzenie wełny i robienie na drutach. Tworzyła skarpetki, rękawice i inną odzież dla siebie i bliskich. Aktywnie uczestniczyła też w życiu kościoła, brała udział w procesjach, wydarzeniach religijnych. Wiara do tej pory stanowi dla niej ważny element życia. Pani Janina ma bardzo dużą rodzinę. Chętnie spędza czas w jej gronie. Doczekała 35 wnucząt, 57 prawnucząt i 16 praprawnucząt.