Arena Kokocko zamknięta

Arena Kokocko to bez wątpienia kultowy punkt na imprezowej mapie województwa kujawsko – pomorskiego. Przez klub przewinęło się kilka pokoleń. Od 19 lat było to miejsce spotkań i imprez wielu młodych ludzi, którzy pozostawili tam mnóstwo niesamowitych wspomnień. Swój początek miał tam też niejeden związek. Stali bywalcy odliczali dni do kolejnej imprezy.