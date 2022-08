Chełmno. Wypadek trzech aut na DK 91 spowodował kierowca ciężarówki. Ranne jest dziecko. Zdjęcia z wypadku

Wypadek dwóch aut i ciężarówki w Chełmnie. Ranne 10-letnie dziecko

O groźnym wypadku, do którego doszło we wtorek, po g. 15 na Drodze Krajowej 91 w Chełmnie informowaliśmy już wczoraj. Przypomnijmy, że w wypadku uczestniczyły dwa auta osobowe oraz ciężarówka. Najciężej ranną osobę - 10-letnie dziecko - do szpitala w Toruniu przetransportowano śmigłowcem LPR.

Policjanci z Chełmna przez kilka godzin pracowali na miejscu wypadku. I ustalili jego przebieg:

To właśnie volkswagenem jechało 10-letnie dziecko, które najbardziej ucierpiało w tym wypadku i zostało przetransportowane do szpitala. Jak się dowiadujemy, jego życie nie jest zagrożone.

- Sprawcą wypadku jest kierowca ciężarówki. O tym jak zostanie ukarany, zdecyduje sąd - mówi podkom. Tomasz Zieliński, oficer prasowy policji w Chełmnie.

Do wypadku doszło we wtorek po g. 15, a przejazd Drogą Krajową nr 91 w miejscu kraksy był niemożliwy do ok. g. 19.15. W Stolnie oraz Przechowie policjanci kierowali kierowców na objazdy.