Kto w powiecie chełmińskim wyróżnił się w rękodziele i rzemieślnictwie? Nagrody starosty. Zdjęcia

O laureatach chełmińskiego konkursu

Ewelina Jagielska - pasjonatka rękodzieła

Pani Ewelina każdą wolną chwilę poświęca na własnoręczne tworzenie przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych. Od kilka lat prowadzi warsztaty rękodzieła w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu przekazując swoją wiedzę w przystępny i ciekawy sposób. Zna wiele technik rękodzieła, a tworzone przez nią przedmioty odznaczają się estetyką i starannością wykonania. Wykonuje różne dekoracje i ozdoby świąteczne , przedmioty tzw. techniką decoupage oraz filcowania. Zna wiele metod i technik, które wykorzystuje tworząc ręczne dzieła, m.in.: quilling, bibułkarstwo, kanzashi, metodą karczochową oraz papierową wikliną. Pani Ewelina chętnie podejmuje nowe wyzwania, zgłębiając wiedzę o technikach cieszących się aktualnym uznaniem wśród miłośników rękodzieła. Ostatnio poświęca swój czas sztuce makramy. Stosując odpowiednie sploty tworzy plecaki, torebki, kwietniki, lampiony, czy sowy. Efektami swojej pracy chętnie dzieli się swoim na portalu społecznościowym. Samodzielnie zdobyła wiedzę o technikach szycia maskotek, poduszek. Jej prace wielokrotnie były nagradzane . Aktywnie włącza się do działania, podczas akcji charytatywnych organizowanych na terenie powiatu chełmińskiego przekazując na szczytne cele dziesiątki własnoręcznie wykonanych przedmiotów.

Jan Malinowski - trzecie pokolenie, które kontynuuje pasję do drukarstwa

Drukarnia i introligatornia została założona w 1906 r. przez Franciszka Malinowskiego lokalnego działacza i wielkiego patriotę rozstrzelanego w 1939 r. przez Niemców za szerzenie polskości. Firma funkcjonowała mimo różnych przeciwności losu. Od 1931 roku jej siedziba mieści się pod tym samym adresem w rodzinnej kamienicy przy ul. Toruńskiej, którą Franciszek przekazał synowi Janowi. Ten, po wielu latach działalności, przekazał ją z kolei w ręce swojego syna - również Jana. A razem z rodzinną firmą - całą wiedzę na temat renowacji starych książek i tajników zawodu. Pan Jan już w wieku 14 lat rozpoczął naukę zawodu u ojca. Mając 18 lat złożył egzamin czeladniczy przed Izbą Rzemieślniczą w Bydgoszczy i od tego czasu nieprzerwanie kontynuuje tradycję dziada i ojca. W zakładzie introligatorskim znajdują się ponad stuletnie prasy i gilotyny - sprawne i używane. Do tłoczenia napisów laureat używa mosiężnych czcionek używanych wcześniej przez dziadka. Wielokrotnie naprawiał i przywracał do życia wiekowe książki. Spod jego ręki wyszły setki kronik, ksiąg, pudełek okolicznościowych na medale czy szable. Oprawia też Księgi Stanu Cywilnego, prace magisterskie głównie mieszkańców powiatu chełmińskiego. Prace jego znajdują się m.in. w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu, np. Księga Dar Modlitwy i Cierpienia podpisana przez Jana Pawła II. Pasją do rękodzieła pan Jan zaraził również swojego syna, który wielokrotnie pomagał mu przy szyciu książek. Swoją wiedzą dzieli się też z wnuczkami pozwalając im w swoim zakładzie tworzyć własne notesy.