Setne urodziny pani Zofii. W Lisewie świętowano piękny jubileusz. Zdjęcia

Jubilatce serdeczne życzenia złożyli m.in. wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz i sekretarz Katarzyna Gostkowska . Wójt, w życzeniach przekazanych pani Zofii zaznaczył, że jej urodziny są okazją niecodzienną i doniosłą. Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia setnych urodzin. Sto lat, to czas, który wydaje się być nie do osiągnięcia. Jest to czas, w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości.

W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie odbyła się msza św. w intencji jubilatki. Resztę dnia celebrowano w restauracji „Nad Stawem”, aby uczcić urodziny mamy, babci i prababci. Oprócz licznie zgromadzonej rodziny, wśród gości znaleźli się również przyjaciele i sąsiedzi.

Pani Zofia - z domu Kamińska - urodziła się w Lisewie i mieszkała w gminie Lisewo do 1990 roku. Następnie wyprowadziła się do Piły. W 2013 roku wróciła do Lisewa, gdzie mieszka do teraz z córką i zięciem. Jubilatka przyszła na świat, jako siedemnaste dziecko. Rodzina Państwa Kamińskich to 11 synów i 6 córek.