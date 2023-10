W Stolnie powstanie nowy kompleks - z przedszkolem. Budowa pochłonie kilkanaście mln złotych. Zobaczcie wizualizację

- Promesę wstępną już mamy. W terminie 9 miesięcy musimy wszcząć przetarg - dodaje Anna Bochen, zastępca wójta gminy Stolno. - Planujemy go ogłosić pod koniec tego roku. Dodatkowo, na to zadanie będziemy wnioskować o środki z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEDKiP) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Ta inwestycja jest na liście inwestycji Strategicznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia, którego jesteśmy członkiem. Że środków unijnych planujemy pozyskać kolejne 4 mln złotych (860.000 Euro). Te pieniądze są pewne, ponieważ to zadanie zostało wcześniej wpisane na listę i środki są zabezpieczone. Trzeba jedynie złożyć wniosek, co planujemy również zrobić do końca bieżącego roku. Konkurs jest otwarty.