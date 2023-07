W Chełmnie odbył się Wakacyjny Turniej Gier i Zabaw “Żyj Zdrowo i Sportowo”. Zdjęcia

Dzieci, które spędzają wakacyjny czas w Chełmnie, mogły wziąć udział w Wakacyjnym Turnieju Gier i Zabaw "Żyj Zdrowo i Sportowo". Na "orliku" zapewniono im kilka godzin sportowej zabawy.

Żyj zdrowo i sportowo, to hasło przewodnie imprezy którą MLKS Nadwiślanin Chełmno przy współudziale Urzędu Miasta w Chełmnie zorganizował dla dzieci i młodzieży na miejscowym "orliku". Zawody i zabawy to elementy koszykówki, piłki nożnej i lekkoatletyki. Najlepsi otrzymali nagrody, upominki, a wszyscy uczestnicy biegów dziewcząt i chłopców medale okolicznościowe. Dla uczestników zabawy była do dyspozycji dmuchana zjeżdżalnia, popcorn i cukrowa wata.