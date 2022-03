Tu powstanie długo wyczekiwany skatepark w Chełmnie. Prace ruszyły. Zdjęcia

Przypomnijmy, budowa skateparku w centrum miasta to projekt wartości 500 tys. złotych do Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku, którego współautorkami są Iwona Szerechan-Mitura i Izabela Tomczak.

- Założeniem projektu jest zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni i spędzanie przez dzieci i młodzież czasu na świeżym powietrzu, budowanie relacji z rówieśnikami i wzmocnienie zainteresowań sportem - uzasadniały panie. - Część młodzieży, ze względu na brak opisywanego miejsca, skupia się w miejscach niebezpiecznych, by trenować ten sport. Są to głównie parkingi, drogi dostaw m.in. obok sklepu NETTO, dawnego POLOMARKETU - miejsca groźne ze względu na ruch samochodowy. Ważne, aby dzieci miały bezpieczne miejsce do uprawiania tego sportu i zabawy. Na przygotowanym placu proponuje się zamontować gotowe moduły skateparku w technologii monolitycznej. Betonowe moduły skateparku wykonuje się na miejscu z betonu. W ramach projektu należy wykonać też krótkie odcinki ścieżek, które połączą płytę skateparku z ciągami pieszymi.