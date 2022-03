Tak było na otwarciu wystawy "Wspomnienia z podróży" w Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Zdjęcia

To wspaniała okazja do wspominek starych, dobrych czasów, kiedy mogliśmy spontanicznie wsiąść do pociągu i ruszyć w nieznane! Ekspozycja prezentuje nie tylko zdjęcia podróżników, ale również ich refleksje na temat ciekawych i często nieznanych zakątków świata. Z pewnością rozbudzi „apetyty” na nowe doznania i wrażenia, które zwykle towarzyszą w trakcie licznych wędrówek i wojaży. Wystawa jest już otwarta dla wszystkich zainteresowanych - od godz. 8 do 16 - od wtorku do soboty. Ekspozycja będzie czynna do końca marca br.