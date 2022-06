Piłkarz Legii Warszawa zagrał w meczu charytatywnym w Unisławiu! Zdjęcia

Super zagrali dla Dawidka

- Grało się ciężko, bo nie jesteśmy - jako samorządowcy wykonujący na co dzień pracę za biurkiem szczególnymi sportowcami, ale cel był szczytny - przyznaje Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław. - Dla nas sukcesem było to, że nic sobie nie połamaliśmy i nie zerwaliśmy żadnych ścięgien. W jednej z drużyn zagrał gościnnie Kacper Skibicki, piłkarz z gminy Kijewo Królewskie występujący w Legii Warszawa. Zagrali także radni, sekretarz i skarbnik Urzędu Gminy Unisław, wójt gminy Kijewo Królewskie z ekipą ze swojej gminy, reprezentacje gmin Stolno i Chełmno. Udało nam się wspólnie zebrać 7,3 tys. złotych dla małego wojownika Dawida Torkowskiego, który potrzebuje rehabilitacji, której nie zapewnia mu w dostatecznej ilości NFZ. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania tej kwoty: strażakom piekącym kiełbaski, paniom z KGW Unisław, które upiekły i sprzedawały ciasta, każdemu kto przekazał przedmioty na licytacje, paniom z biblioteki sprzedającym książki.