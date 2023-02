Oto laureaci kolejnej edycji - Czytelnik Roku 2022 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmnie

Najaktywniejsi czytelnicy w kategoriach:

O astronomie Janie Heweliuszu

Jan Heweliusz prowadził obserwacje w Gdańsku przy ul. Korzennej. Na początku działał sam, później dołączyła do niego asystentka, żona Elżbieta. Na obszernym tarasie „dostrzegalni” czy „Gwiezdnego Grodu”, jak lubił nazywać obserwatorium, gościł naukowców i królów. Wykorzystywane w trakcie badań instrumenty astronomiczne do pomiarów położeń i ruchów ciał niebieskich oraz lunety do badania ich natury fizycznej samodzielnie konstruował i budował. Były one nie tylko przydatne w trakcie prowadzenia badań, ale i piękne, bo je zdobił. Heweliusz utrwalił swoje astro urządzenia na rycinach, które zamieścił w pracach - był bowiem nie tylko astronomem, ale też rytownikiem i właścicielem drukarni. Możemy podziwiać sekstanty i kwadranty, atrakcyjne jak ażurowa biżuteria (gdyby nie ich rozmiary) oraz lunety imponujące długością, czy ich pomysłowe mocowania (m.in. do balustrady tarasu), a także wiele innych części urządzeń, nad których konstrukcją mozolił się w swej pracowni.