Oto chełmnianie z nagrodami marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Zdjęcia

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego docenił trzech reprezentantów powiatu chełmińskiego.

Nagrodę marszałka otrzymała Dorota Żulewska - dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.

- Zawsze wiedziałam, że jestem bogatym człowiekiem, ponieważ mam wokół siebie tyle osób, które każdego dnia mnie wspierają - podkreśla nagrodzona Dorota Żulewska. - Gdyby nie one to nie doznałabym zaszczytu udziału w tak prestiżowej gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ja mam to szczęście, że w życiu trafiłam na tak wielu wspaniałych i inspirujących ludzi, dzięki którym nigdy się nie poddałam. Przyjmując nagrodę na swoje ręce wiedziałam, że to nie mój ale nasz wspólny upór i wysiłek doprowadził do sukcesu wszystkie działania, których się podjęliśmy. Słowo dziękuję nie wyrazi pięknych myśli ukrytych w moim sercu. Ale w prostocie tkwi siła. Dziękuję za cudowne słowa wsparcia i gratulacje, które spłynęły i nadal spływają.