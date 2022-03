Około 200 Ukraińców dotarło do Chełmna. Oto ważne informacje dotyczące ich pobytu

W Chełmnie przebywa obecnie 168 uchodźców + 30 osób przebywających w domu dziecka , więc łącznie w Chełmnie: 198 uchodźców, w tym 111 osób dorosłych i 87 dzieci. Ukraińskie dzieci chodzą już do chełmińskich szkół. Rozpoczęły naukę w SP1, SP 2 i w SP 4.

Co do refundacji mieszkańcom przyjmujących pod swój dach uchodźców z Ukrainy w Urzędzie Miasta Chełmna czekają na rozporządzenie.

- Na ten moment w chełmińskich szkołach podstawowych uczy się 21 dzieci przybyłych z Ukrainy, 5 - w Szkole Podstawowej nr 1, 8 - w Szkole Podstawowej nr 2 i 8 - w Szkole Podstawowej nr 4. Dzieci mogą zapisywać się do szkół w swoim obwodzie zamieszkania, ale nie jest to wymóg - dodaje Klaudia Peplińska. - Na ten moment klasy nie są przepełnione i w każdej ze szkół są jeszcze wolne miejsca. Do czasu, kiedy nie będzie trzeba tworzyć nowych oddziałów, nie będzie też potrzeby zatrudniania nowych nauczycieli. Sytuacja jednak zmienia się codziennie, dlatego decyzje podejmowane będą na bieżąco w zależności od potrzeb.

Ustalenie klasy, do której będzie uczęszczało dziecko, następuje w porozumieniu z rodzicem dziecka na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą lub na podstawie oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą.