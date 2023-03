Kijewo Królewskie. Młodzież bawiła się w GOK-u. I była w Muzeum Czekolady w Toruniu. Zdjęcia

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus

Młodzież z gminy Kijewo Królewskie zorganizowała imprezę dla lokalnej społeczności, na której można było skorzystać z wielu atrakcji i dobrze zjeść. Były przekąski, gofry i ciasta, a wśród atrakcji między innymi Fotobudka 360 stopni. Nie obyło się bez niespodzianek, prezentów oraz tortu.

Były to ostatnie działanie w ramach projektu "Przepis na Młodzież". W GOK-u trwają jednak przygotowania do kolejnych projektów. I zachęcają tych, którzy mają fajne pomysły, chcą coś wspólnie zrobić - do wstąpienia w szeregi gokowskiej młodzieży.

Projekt " Przepis na Młodzież" zrealizowano w ramach Program Równać Szanse - Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest @Fundacja Civis Polonus.