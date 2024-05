Boże Ciało 2024 w Chełmnie. Znamy szczegóły. Zdjęcia z "majowego" w Studzience

W czwartek w kościele katolickim obchodzona będzie uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zwana Bożym Ciałem. Tego dnia wierni będą uczestniczyli w procesjach do ołtarzy. O której godzinie odbędzie się procesje w Chełmnie? Sprawdziliśmy.

Boże Ciało to święto nakazane. Oznacza to, że tego dnia katolicy mają obowiązek uczestnictwa we mszy św. Sam udział w procesji z tego nie zwalnia.