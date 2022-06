W rankingu szkół przyjaznych LGBT znalazł się ZSO nr 1 w Chełmnie. Nikt nie wie, kto zgłosił szkołę

- Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ to narzędzie, dzięki któremu trafisz do bezpiecznej, otwartej i tolerancyjnej szkoły średniej! - piszą twórcy rankingu na swojej stronie internetowej.

Dyrektor chełmińskiego ogólniaka zapytany, w jaki sposób jego szkoła trafiła do rankingu przyznaje, że nawet nie wie. To zadziało się poza jego widzą i zgodą!

O udziale w rankingu ktoś zdecydował za dyrektora

- Jestem zdziwiony tym, że moja szkoła znalazła się w tym rankingu - mówi Piotr Orłowicz, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie. - Wprawdzie kilka miesięcy temu byli u mnie uczniowie z ankietą, która miała być zgłoszeniem do rankingu, ale jej nie wypełniłem. Jesteśmy tolerancyjni na co dzień wobec wszystkich uczniów, mogą czuć się w szkole bezpieczni. Na potwierdzenie tego nie jest nam potrzebny udział w rankingach - to powiedziałem uczniom.