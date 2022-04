Uczeń ZSCKZ w Grubnie wyróżniony w konkursie ogólnopolskim. Warto zajrzeć do tej szkoły na spotkanie z ciekawymi zawodami

Kto zajrzy do ZSCKZ w Grubnie? Uczeń tej szkoły został właśnie wyróżniony w ogólnopolskim konkursie "Klasa marzeń".

Praca zgłoszona przez Pawła Milaszewskiego z klasy 3 technikum grafiki i poligrafii cyfrowej (ZS CKZ Grubno) do ogólnopolskiego konkursu "To MY tworzymy świat" otrzymał wyróżnienie. Film "Klasa marzeń" został uznany drugim najlepszym w kategorii "Praca multimedialna."