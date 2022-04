Tak było na otwarciu wystawy z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w Chełmnie. Zdjęcia

W Rondzie otwarta została wystawa fotograficzna "EkoLOGICZNY wybór".

Wystawa fotograficzna nawiązuje do tematyki ekologicznej. Jest podzielona na dwie części: pierwszą, która ukazuje negatywne aspekty ludzkiego życia na Ziemi oraz drugą, która ukazuje piękno natury i jej zjednoczenie z człowiekiem.

Z kolei film "Animal", który można było obejrzeć przy okazji wydarzenia, to dokument o dwójce nastolatków oddanych sprawie ochrony zwierząt. Jane Goodall to 84-letnia prymatolog znana na całym świecie z przełomowych badań nad szympansami. W obliczu zagrożenia, które naukowcy określają mianem „szóstego masowego wymierania” w ciągu ostatnich 40 lat zniknęło 60 proc. żyjących na ziemi kręgowców oraz 80 proc. europejskich owadów latających. Jane, Bella i Vipulan zabierają w podróż po całym świecie, by pomóc zrozumieć, dlaczego zwierzęta giną i co możemy zrobić, by odwrócić tę śmiertelną tendencję.