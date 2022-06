Tak było na jubileuszu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie. Zdjęcia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Chełmno na swój sztandar przyjął patronkę Eunice Kennedy-Shriver. W uroczystym dniu dyrektor Ośrodka, Aleksandra Głowacka, przyjęła wiele życzeń, gratulacji, kwiatów i upominków. Po oficjalnej części zorganizowanej w SOSZ-W przeniesiono się do kinoteatru Rondo. Tam odbyła się część artystyczna. Był również jubileuszowy tort.

- Eunice była siostrą prezydenta Kennediego, ale przede wszystkim była założycielką stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych - informuje Piotr Murawski, wiceburmistrz Chełmna. - W Kamienicy Grudziądzka 36 gościliśmy Kathleen Shriver - jej wnuczkę, która chciała spotkać się z przebywającymi w Chełmno - miasto zakochanych uchodźcami z Ukrainy. W trakcie spotkania wielu naszych nowych sąsiadów przestawiło swoje historie z Zaporoża, Chersonia, Charkowa czy Kijowa. Opowiedzieli o drodze do Polski. O swojej codzienności tutaj, planach, obawach i przemyśleniach. Była to również sposobność do powtórzenie tej ważnej nadziei… zamknięcia nieba nad Ukrainą, która po ponad 100 dniach wojny jest aktualna. Kathleen zapoznała nas z historią swojej rodziny. Pokazała genezę tak dużej troski o osoby z niepełnosprawnościami swojej babki. Eunice miała brata, który został prezydentem. Miała również siostrę, której niepełnosprawność nie ograniczyła niesieni dobra i miłości. Taki był początek olimpiad specjalnych. Taki był początek wspaniałej patronki, która pojawiła się na sztandarze SOSW w Chełmnie. Gratuluje wspaniałej społeczności Specjalnego Ośrodka wyboru wspaniałej patronki, 50 lat wspaniałej działalności i mnóstwa sukcesów!