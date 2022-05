Tak było na drzwiach otwartych w Państwowej Szkole Muzycznej w Chełmnie. Zdjęcia

Podczas drzwi otwartych zorganizowanych w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Chełmnie można było wysłuchać koncertu uczniów, obejrzeć instrumenty, dowiedzieć się do jakich klas można się zapisać w nowym roku szkolnym 2022/2023. Była to okazja do zwiedzenia szkoły, spotkania się z nauczycielami uczących gry na różnych instrumentach, a także z dyrektorem.