Starosta do burmistrza: w Chełmnie umieszczane są znaki drogowe bez zatwierdzenia. W tym koperta dla niepełnosprawnych na ul. 22 Stycznia

Burmistrz nie chce, by mieszkańcy chodzili na skróty

- Skorzystano z możliwości, jakie dają przepisy - parkowania częściowego na chodniku. Nakazują one pozostawienie dla ruchu pieszych chodnika szerokości minimum niż 1,5m – warunek ten został zachowany. Zaleca się, by obniżyć krawężnik – ten warunek też został spełniony - informuje Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna. - Miejsce dla osoby niepełnosprawnej zostało oznakowane znakami pionowymi i poziomymi, zgodnie z przepisami. Koperta zapewnia osobie z niepełnosprawnościami możliwość bezpiecznego korzystania z miejsca - wsiadania i wysiadania z pojazdu, a osobom, które poruszają się na wózku, ale mają możliwość jazdy autem - komfortowego zaparkowania i wyjścia na chodnik, co ułatwia obniżony krawężnik. Koperta wytyczona została w tym miejscu z racji realnej potrzeby ulokowania jej właśnie tutaj. Miejsce powstało z myślą o mieszkańcach, którzy mają szczególne potrzeby. Zestawianie tych potrzeb z tym, czy to rozwiązanie się komuś wizualnie podoba czy nie - jest zestawieniem niestosownym. Oznakowanie pionowe też zamontowane jest zgodnie z przepisami, z zachowaniem odległości od skrajni jezdni do znaku. Takie ustawienie znaków wymusza ruch pieszych po przejściach, a nie na „skróty".