Robert Małek z ZS2 w Chełmnie na pudle Międzyszkolnych Zawodów Branżowych - Młodzieżowy Mistrz Dekarstwa. Zdjęcia

W tym roku podczas Targi BUDMA odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnych Zawodów Branżowych. W czołówce zawodów uplasował się także kolejny uczeń tej szkoły, Jakub Witkowski.

- Cieszymy się sukcesami naszych uczniów, a gratulacje składamy również Jackowi Małkowi, który od lat szkoli młodych adeptów dekarstwa - mówi Jacek Kordowski, dyrektor ZS nr 2 w Chełmnie. - Nasi uczniowie byli zachwyceni targami, konkursem, tym, że mogli spotkać i uścisnąć dłoń Mariusza Pudzianowskiego, który był gościem targów.

Na razie w ZS nr 2 Chełmnie zawodu dekarza uczy się pięć osób. Dyrektor podejrzewa, że wkrótce to się zmieni i liczba wzrośnie.

- Stowarzyszenie dekarzy w Polsce działa bardzo prężnie i stara się promować ten zawód - podkreśla Jacek Kordowski. - Chcieliby, aby także w naszej szkole nauczanie tego zawodu odbywało się również na poziomie technikum, nie tylko w branżowej szkole zawodowej. Na razie nie mamy nawet nauczycieli, którzy mogliby się podjąć kształcenia w takim technikum, ale w przyszłości uważam, że będzie to możliwe. Tym bardziej, że to zawód, w którym pracy nie brakuje i zarobki są bardzo dobre. Uczniowie w zawodzie dekarz odbywają praktyki u Jacka Małka z Watorowa. Świetnie przygotowuje ich do pracy w tej profesji, angażuje się, jeśli widzi, że ktoś naprawdę chce się dobrze nauczyć fachu i wychowuje kolejne pokolenie młodych dekarzy.