Przed jednym marketem musisz włożyć bilet za szybkę, przed drugim nie. A parking obsługuje ta sama firma

- Przed Biedronką musiałem włożyć bilecik za szybę, przed Lidlem nie. A firma obsługująca parkingi ta sama - dziwi się Czytelnik Monika Smól

- Na parkingach przed marketami można się pogubić! Pojechałem do Lidla, musiałem włożyć bilecik za szybę. Podjechałem do Biedronki i odczytałem z biletu, że nie trzeba go umieszczać za szybą - mówi Czytelnik z Chełmna. - Jak to jest? Nie chcę płacić kar.