Porażka Chojniczanki z Odrą Opole w Fortuna I lidze! Gorąco na trybunach w Chojnicach. Zdjęcia

Chojniczanka Chojnice Odra Opole 1:2 (0:2)

To nie była dobra niedziela dla Chojniczanki Chojnice. Dla jej kibiców także nie był to radosny wieczór. Głośno wyrażali nie tylko niezadowolenie z wyniku meczu, ale także w trakcie spotkania - z gry piłkarzy, porównując ich do zdolności m.in. do zawodników zespołów juniorskich. Odra Opole już w 11. minucie wyszła na prowadzenie i nie oddała go ani na chwilę. Już do przerwy podwyższyła prowadzenie. Piłkarze z Chojnic mieli wiec w drugiej połowie do odrobienia dwie bramki. Golkipera gości udało się im pokonać tylko raz. Na więcej nie wystarczyło już m.in. czasu.