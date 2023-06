Piknik w Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmnie. Dzieci zrobiły pokaz talentów. Zdjęcia

Dzieci bez tremy podeszły do prezentacji.

- Wykonawcy otrzymywali gromkie brawa i byli dopingowani przez rówieśników - dodaje Paulina Stefaniak. - Atmosfera była swobodna, ponieważ nie był to konkurs. Dzieci są odważne. Zaprezentowali się w tym, co robią po zajęciach szkolnych. Naszym celem było właśnie zachęcenie uczniów do tego, by rozwijali swoje talenty, pasje, by pokazali koleżankom i kolegom, w jakich aktywnościach mogą się realizować po lekcjach.