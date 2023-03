Pieniądze na rozwój i integrację płyną do wsi powiatów chełmińskiego i świeckiego. Zdjęcia

Po pandemii chcą znów być aktywni

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby dwóch grup mieszkańców, które po pandemii chcą wrócić do aktywności społecznej. Chodzi o osoby dorosłe, których udział w życiu społecznym został ograniczony w związku z obawami o zdrowie oraz młodzież, której aktywność ograniczył lock down. Dla dorosłych powstaną cztery Centra Aktywności Lokalnej w każdej z gmin LGD, ukierunkowane na edukację prozdrowotną w nurcie „bliżej natury”. Dla młodych ruszy Akademia Młodego Lidera - cykl zajęć ukierunkowanych na poprawę kompetencji w zakresie działalności społecznej i promujących ideę wolontariatu. Celem jest wielopokoleniowy wzrost aktywności zdrowotnej i społecznej wśród 120 mieszkańców do 31.10.2023 r.

Siłownia pod chmurką i integracja społeczna

Ta sama LGD dla gminy Świekatowo pozyskała 103.565 zł na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Atrakcję stanowią malownicze jeziora - miejsce rekreacji. W Szewnie nad jeziorem Branickim otoczonym pięknymi lasami zaplanowano powstanie m.in. wiaty, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Zamontowane będą ekologiczne lampy hybrydowe. A w Świekatowie powstanie strefa aktywności o charakterze wielopokoleniowym: siłownia plenerowa otoczona roślinnością, plac zabaw z urządzeniami typu: zjazdy linowe, zestawy zabawowe, stół do pin-ponga i tablica do innych gier oraz ławki i stojaki na rowery. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności, poprawi integrację społeczną, zachęci do aktywności na powietrzu.