Młodzież przyszła na spotkanie z ciekawymi zawodami w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie. Zdjęcia

To wielkie przedsięwzięcie cieszyło się w tym roku ogromnym zainteresowaniem. ZS CKZ w Grubnie odwiedziło prawie pół tysiąca uczniów z 21 różnych szkół podstawowych, którzy mogli zapoznać się z ofertą szkoły od strony praktycznej w danym zawodzie, oferowanym przez tę szkołę. Oferta przygotowana przez Grubno jest bardzo bogata i przystająca do obecnych czasów, a dyrekcja i nauczyciele podkreślają, że dobry zawód to lepsza przyszłość.