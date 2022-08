Marcin Mrugalski z Grzybna potrzebuje szpiku. Zostań potencjalnym dawcą. Akcja w Unisławiu

- Największą miłością mojego życia jest moja rodzina – żona Karolina i synek Janek - mówi o sobie pan Marcin. - Karolina jest moją najlepszą przyjaciółką, Janek jest całym naszym światem, naszym powodem do dumy i radości. W życiu mam też dwie wielkie pasje. Pierwszą jest gra na gitarze. Nigdy nie zapomnę emocji jakie towarzyszyły mi w dniu, kiedy kupiłem pierwszą gitarę. Drugą pasją są komputery. Chyba zawsze wiedziałem, że chcę, aby moje życie zawodowe było z nimi związane. Cały czas rozwijałem swoje umiejętności, by dziś robić to co kocham. Jeszcze miesiąc temu moje życie toczyło się wokół tych trzech najważniejszych elementów. Powolne poranki przy kawie i śniadaniu z żoną, codzienne praca nad ciekawymi projektami, układanie klocków z synkiem, wieczorna gra na gitarze. To była moja codzienność, moja normalność, moje wszystko! Dziś moje życie toczy się od środy do środy, kiedy to otrzymuję kolejne wlewy chemioterapii. Pod koniec lipca usłyszałem diagnozę - ostra białaczka limfoblastyczna. Od tego czasu jestem na oddziale hematologii. Rodzinę widuję przez okno i rozmawiam z nimi przez kamerkę, śniadania jadam w samotności. Wieczorami, jeśli tylko mam siłę, gram na gitarze. To taka moja namiastka normalności. Już dziś wiem, że będę potrzebował przeszczepienia szpiku kostnego. Czekam na mojego „bliźniaka genetycznego”. A Ciebie proszę o rejestrację do bazy potencjalnych Dawców szpiku. Możesz okazać się szansą na życie takich pacjentów hematologicznych jak ja!