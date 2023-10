Marcin Mrugalski z Grzybna ponownie walczy o życie. Rak znów zaatakował. Nie ma szans na leczenie w Polsce

Przeszczep i chemioterapia przyniosły zadowalające rezultaty. Mieszkaniec gminy Unisław mógł odetchnąć z ulgą, żył nadzieją, że to już koniec. Z każdym dniem czuł się coraz lepiej, a białaczka powoli stawała się tylko przykrym wspomnieniem. Do czasu, gdy w lipcu udał się na badania kontrolne. Był przekonany, że wszystko jest dobrze. Nie przeszło mu przez myśl, że znów usłyszy okropne słowa: “Przykro mi, mamy wznowę”.

- Nie mogłem w to uwierzyć! W jednej chwili moje nogi zrobiły się, jak z waty - wspomina pan Marcin. - Osunąłem się na krzesło. Przez chwilę nic do mnie nie docierało. Czułem okropną pustkę, potem żal i złość. Nie wróciłem już do domu. Jeszcze tego samego dnia zostałem skierowany na oddział. Nowotwór wrócił ze zdwojoną siłą – komórki rakowe namnażały się w zastraszającym tempie. Niestety, po kolejnym intensywnym leczeniu na oddziale hematologii w Gdańsku okazało się, że choroba stała się lekooporna. Oznacza to jedno – koniec leczenia w Polsce. Lekarze pozostają bezradni. Zamierzam jednak walczyć do końca. Nie zostawię mojego synka i ukochanej żony. Obecnie szukamy pomocy poza granicami kraju. Jesteśmy w kontakcie z kliniką w Izraelu, pod uwagę bierzemy również Belgię. Choć nie mamy jeszcze ostatecznego kosztorysu, jesteśmy świadomi, że koszty leczenia będą ogromne.