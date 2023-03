Kobieca Twarz Roku w Chełmnie - kategoria Matki [zdjęcia, głosowanie]

Z okazji Dnia Kobiet Gazeta Pomorska stworzyła wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukazały się na stronach specjalnego dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Kujaw i Pomorza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X!

- To nasza tradycyjna akcja z okazji Dnia Kobiet, która co roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem - mówi Katarzyna Niedzwiecka, koordynator akcji. - I nic dziwnego, bo my, KOBIETY, lubimy czuć się piękne i podziwiane.