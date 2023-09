Zwłoki mężczyzny w Chełmnie! Ujawniono je na działce na Powiślu

- W poniedziałek o ujawnieniu zwłok w jednej z altan na Powiślu poinformowała nas osoba, która mieszka na działkach rekreacyjnych - informuje prokurator Mateusz Wiśniewski z Prokuratury Rejonowej w Chełmnie. - Znajomy denata chciał go odwiedzić i przyszedł do niego, do altany. Ta byłą otwarta. Wewnątrz ujawnił zwłoki swojego znajomego. Natychmiast powiadomił policję.