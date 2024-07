Zmiana na stanowisku komendanta policji w Chełmnie. Zdjęcia

Insp. Mirosław Joppek po ośmiu latach pożegnał się ze swoim dotychczasowym stanowiskiem komendanta KPP w Wąbrzeźnie. Jednocześnie - w KPP w Wąbrzeźnie - odczytany został rozkaz o powołaniu go na stanowisko komendanta KPP w Chełmnie. Insp. Joppek, który podziękował swoim podwładnym za ostatnie wspólne osiem lat w wąbrzeskiej jednostce.

Jopek w Chełmnie, Dziura do Wąbrzeźna

We wtorek (9.07.2024 r.), w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko nowego komendanta KPP w Chełmnie. Insp. Mirosław Joppek objął funkcję szefa chełmińskiej jednostki. Rozkaz personalny powołania na stanowisko wręczyła mu insp. Małgorzata Jorka, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy.

W KPP w Wąbrzeźnie mł. insp. Dariusz Dziura zapewnił, że pozostawia chełmińską komendę w pełni gotową do służby, a powrót do swoistej macierzy ze zdobytym bagażem doświadczeń, pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału tutejszych funkcjonariuszy do pracy na rzecz bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim