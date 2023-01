Żakinada Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie. Zdjęcia

Tradycja organizowania Żakinad kultywowana jest od wieków tylko w Chełmnie.

- 19 stycznia chełmińscy maturzyści ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie, a właściwie to sam „Mikołaj Kopernik” z innymi „żakami”, otrzymał od Artura Mikiewicz, burmistrza Chełmna symboliczny klucz do bram miasta i zgodę na świętowanie na jego terenie - informuje Elżbieta Pawelec, główny specjalista ds. promocji turystycznej w Urzędzie Miasta Chełmna. - Dzisiejsza Żakinada jest szczególna, ponieważ patronem szkoły jest Mikołaj Kopernik i to dzięki postaci Mikołaja Kopernika, możemy rozpocząć świętowanie wraz z maturzystami Roku Kopernika. Szkoła kultywuje pamięć o Mikołaju Koperniku i tradycje związane z Akademią Chełmińską, do której uczęszczał ten najsłynniejszy jej uczeń i Polski astronom.

Rok 2023 to Rok Mikołaja Kopernika ogłoszony z okazji 550-rocznicy urodzin i 480-rocznica śmierci tego najsłynniejszego ucznia Akademii Chełmińskiej i wielkiego polskiego astronoma. Jest to też doskonała okazja do przypomnienia i świętowania 550-lecia powstania Akademii Chełmińskiej i historii miasta z okazji 790-lecia słynnego Prawa Chełmińskiego.