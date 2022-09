Za nami "Spacerek po Chełmnie". Przed nami dwie turystyczne atrakcje. Zdjęcia

"Spacerek po Chełmnie" ku pamięci Jerzego Kałdowskiego zorganizowano w niedzielę, 11 września. Tym razem przewodnik Anna Grzeszna-Kozikowska zaprosiła na wyprawę ph. "Dzieje chełmińskiego drukarstwa". Na trasie zwiedzania znalazły się m.in. rynek z ratuszem, dzieje gimnazjum chełmińskiego, cmentarz parafialny, dla chętnych wejście do muzeum.

Natomiast finał sezonu turystycznego z Muzeum Ziemi Chełmińskiej zaplanowano na 1 października 2022.

- Starostwo Powiatowe odpowiedziało wyraziło zgodę na zorganizowanie kolejnej tury wejść do Aresztu Śledczego, udostępniony zostanie sześciu grupom zwiedzających - zapowiada Anna Grzeszna-Kozikowska, historyk z Muzeum Ziemi Chełmińskiej. - Bilet będzie w cenie 5 złotych, a jego zakup będzie zarazem upoważniał do zwiedzenia Muzeum z przewodnikiem. Tam czekała będzie Anna Soborska-Zielińska. O godz. 16 w Muzeum otwarta zostanie nowa wystawa czasowa - z okazji 100-lecia przybycia Misjonarzy Świętej Rodzin do Chełmna, na ul. Łożyńskiego.