Za nami Ciuchowisko i uniwersytet dziecięcy. Co wkrótce w powiecie chełmińskim? Zdjęcia

Jakie wydarzenia zaplanowano w najbliższym czasie w Chełmnie i w gminach powiatu chełmińskiego?

W holu Ronda zorganizowano kolejną edycję wymiany ubrań połączoną z wymianą dodatków, biżuterii, roślinek i zabawek. Kurtki, płaszcze, spodnie, bluzki, spódnice, koszule, sukienki czy akcesoria, a także roślinki i zabawki, które nie będą już dłużej używane, można było przynieść i wymienić na inną rzecz z mieszkańcami Chełmna. W Rondzie także rozpoczął się drugi semestr zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Chełmnie. Tematem wykładu był „Fascynujący świat kryminalistyki”, a prowadzącym - nadkom. Marek Grabowicz.nadkom. Przybliżył on "Fascynujący świat kryminalistyki" - opowiedział o tym, co znajduje się w walizce technika kryminalistyki, powiedział jak uchronić się przed kradzieżą, a także zademonstrował technikę pobierania odcisków palców na małych studentach. Kolejny wykład jeszcze w marcu - 25.03, o 10:30 w Rondzie. Gdybyście chcieli dołączyć i zostać słuchaczami Uniwersytetu Dziecięcego - można jeszcze zapisać się na II semestr roku akademickiego 2022/2023. Gdzie? [email protected] lub 56 686 48 08.

Papowo Biskupie - kobiety będą miały swoje święto

Koncert z okazji Dnia Kobiet zaplanowano na 9 marca, na godz. 17, w Papowie Biskupim. Wystąpi Wasyl Junior i Cygańskie Gwiazdy.

Mesajah 10 marca w pubie Hulanka w Chełmnie

Mesajah (soundsystem) & Wujek Marek wystąpią w Chełmnie z energetycznym koncertem. Bilety kosztują 50 zł - są dostępne w lokalu, a 60 zł - w dniu koncertu. Mesajah, a właściwie Manuel Rengifo Diaz, jest polskim wokalistą muzyki reagge. Mesajah grał na największych festiwalach w Polsce, takich jak: Przystanek Woodstock, Ostróda Reggae Festival i wielu innych. Koncertował też z takimi artystami jak Shaggy, Gentelman czy Wu Tang Clan.

Potrzebne puste puszki i świeczki - zbiórka w Unisławiu

Puszki potrzebne są do podgrzania posiłku, wysuszenia ubrań i ogrzania się. Zbiórka trwa do 10 marca. Z inicjatywy mieszkanki Unisławia Iwony Kulig, Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu zaprasza do włączenia się w akcję „Na pomoc żołnierzom z Ukrainy”. Zebrane puszki i świece zostaną przekazane do Ukrainy i posłużą do wyprodukowania świec okopowych, wykorzystywanych przez żołnierzy. Punkt zbiórki utworzono w korytarzu GOK-u. Puste puszki metalowe (minimum 8 cm) produktach spożywczych, jak: fasola, groszek, pomidory, ananasy - i świece - należy składać w wyznaczonym miejscu w godz. 9-17. Mogą być też puszki po karmie dla zwierząt. Ważne jest by były umyte i pozbawione papierowych etykiet. Nie należy przynosić puszek po napojach. Potrzebne są też świece, które są nam zbędne, mogą być częściowo zużyte, a nawet kawałki połamanych świec. Ukraińscy żołnierze, by się ogrzać czy podgrzać wodę na zupę albo herbatę, używają właśnie świec okopowych. Wykorzystywane są one również do suszenia ubrań. Są źródłem ciepła i światła na 4-6 godzin, w zależności od wielkości.

Gorzuchowo - będą świętować Dzień Kobiet

Na 11 marca, od godz. 18, zaplanowano obchody Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej w Gorzuchowie. Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkanki sołectwa zapraszają na wspólne celebrowanie dnia, który upamiętnia kobiety walczące o równouprawnienie. Obowiązują zapisy - do 6 marca - pod nr tel. 691 665 572. Wpisowe wynosi 10 złotych.

Świętuj Dzień Kobiet w Unisławiu

Koncert dedykowany paniom zaplanowano na 10 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej w Unisławiu. Wójt Jakub Danielewicz i Gminny Ośrodek Kultury zapraszają wszystkie mieszkanki gminy Unisław na wyjątkowy koncert. Wystąpi Kwartet Smyczkowy „Virtuoso” z sopranistką Magdaleną Polkowską i tenorem Piotrem Pastuszką. Nie zabraknie również słodkiego poczęstunku. Warto zarezerwować sobie czasu od godz. 16.30 w piątek, 10 marca na ten właśnie koncert. Wstęp wolny. Panie z poszczególnych miejscowości będą miały zapewniony bezpłatny dojazd.

Rybieniec - spotkanie na Dzień Kobiet

Na 11 marca w świetlicy w Rybieńcu zaplanowano spotkanie w świetlicy wiejskiej z okazji Dnia Kobiet. Rozpocznie się ono o godz. 16, a wpisowe wynosi 15 złotych.

Świętują panie! Gdzie? w Kijewie Królewskim

Na 12 marca, o godz. 16, zaplanowano koncert "Brunetki, blondynki..." z okazji Dnia Kobiet. Odbędzie się on w świetlicy wiejskiej w Kijewie Królewskim. Koncert poprowadzi Krzysztof Filasiński. Wstęp wolny.

Podziel się krwią w Papowie Biskupim

XXII Papowską Akcję Krwiodawstwa, którą organizuję w niedzielę 12 marca. Rejestrację i pobór krwi w mobilnym autobusie przy Szkole Podstawowej w Papowie Biskupim przeprowadzi ekipa medyczna z Toruńskiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Chełmno - wybierzcie się na koncerty

Panowie mogą też paniom zrobić niespodziankę - bilet na jedno ze zbliżających się wydarzeń. A będą to: 25.03.2023 r. - koncert Krzysztofa Wałeckiego - grającego klasykę rocka (bilety w cenie 70 zł dostępne w kasie kina); 16.04.2023 r. - spektakl Teatru Rębacz pt. „Ciemno” (bilety w cenie 69 zł dostępne na stronie https://www.kupbilecik.pl); 06.05.2023 r. - koncert śpiewającej Rodziny Kaczmarek (bilety w cenie 80 zł dostępne w kasie kina i na stronie: https://www.kupbilecik.pl).

Spotkanie przy ognisku - 30 marca Małe Czyste

Na 30 marca zaplanowano ognisko w Mały Czystem. Odbędzie się ono na terenie Plenerowego Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystem. Impreza rozpocznie się o godz. 16 i potrwa do godz. 20. W trakcie wydarzenia będzie można skorzystać z kąpieli w Bani zewnętrznej z hydromasażem. Będzie okazja skosztować białej kiełbasy upieczonej na ognisku, którą wykonają uczestniczki projektu "Stacja Animacja - III edycji" w gminie Stolno. Zapewniamy gorącą herbatę i kawę.

Drzewko wielkanocne - akcja dekoracja w Chełmnie

Dekorowanie drzewek kolorowymi jajkami na okres Świąt Wielkanocnych, to zwyczaj, który ma swoje źródło w tradycji niemieckiej. Pisanki i wydmuszki wiesza się na gałązkach z zielonymi listkami i kwiatkami – ta niezwykle barwna tradycja również przenika do polskiej kultury, chętnie dekorujemy gałązki w kolorowe ozdoby. To też okazja, by udekorować przestrzeń miasta. Zainspirujmy się i sprawmy, aby było bardziej kolorowo w naszym otoczeniu. Z tej okazji ChDK ogłosił akcję - dekorację i zacheca do wspólnego dekorowania drzewka wielkanocnego na chełmińskim rynku. Główny cel to integracja mieszkańców w różnym wieku i zaaranżowanie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie atrakcji dla każdego, kto odwiedzi rynek. Szkoły, przedszkola, grupy formalne i nieformalne, osoby prywatne przygotowują pisanki w formie wydmuszek. Dopuszczane będą dwa rodzaje zdobienia: malowane lub zdobione techniką ażurową. 31 marca w godz. 10-13 można dostarczyć pisanki na rynek, gdzie będą zawieszane na wybranym drzewie. Osoby i instytucje, chcące wziąć udział w akcji, proszone są o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe: [email protected], 531314420.

Jarmark Wielkanocny w Chełmnie - zgłoszenia wystawców

Jarmark Wielkanocny 2023 odbędzie się 2 kwietnia w Chełmnie. Organizatorzy z ChDK zapraszają rękodzielników, artystów, drobnych przedsiębiorców handlowo-usługowych do wysyłania zgłoszeń. Udział Wystawców jest odpłatny. Na zgłoszenia i dokonanie opłaty w ChDK czekają do 24 marca. O uczestnictwie w Jarmarku Wielkanocnym decyduje organizator.

VII spotkanie miłośników winyla w Chełmnie

VII spotkanie miłośników winyla i nie tylko odbędzie się 1 kwietnia w Kinoteatrze Rondo w Chełmnie. Do uczestnictwa w Giełdzie zaproszone są osoby prywatne dystrybuujące płyty winylowe i płyty CD, kasety magnetofonowe, sprzęt audio, taśmy szpulowe, wydawnictwa muzyczne, a także inne materiały informacyjne oraz pomocnicze związane bezpośrednio z tematem wydarzenia. Formularz zgłoszenia oraz regulamin dostępne na stronie: https://chdk.pl/vii-spotkanie-milosnikow-winyla-i-nie-tylko-info-dla-wystawcow/. Uczestnictwo w Giełdzie jest bezpłatne. Zgłoszenia należy wysłać do 27 marca na adres e-mail: [email protected] lub dostarczyć do sekretariatu ChDK.

XXIV Regionalny Konkurs "Najpiękniejsza Pisanka i Kartka Wielkanocna" w Chełmnie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmnie zapraszają dzieci, młodzież i osoby dorosłe do udziału w XXIV Regionalnym Konkursie „Najpiękniejsza Pisanka i Kartka Wielkanocna”. Do wyboru kategorie: karta i pisanka. Na prace konkursowe, z czytelnie wypełnioną kartą uczestnika, czekają do 23 marca. Wystawa pokonkursowa planowana jest na 2-23 kwietnia w Kinoteatrze Rondo. Uroczystość rozdania dyplomów i nagród rzeczowych zaplanowano na 2 kwietnia, o godz. 11, w Rondzie. Głównym kryterium oceny będą walory artystyczne, estetyczne, staranność i pomysłowość wykonania, mile widziane tradycyjne techniki zdobienia jaj przekazywane od pokoleń. W ramach konkursu można zgłosić: pisankę tradycyjną, pisankę współczesną lub kartkę wielkanocną.

Konkurs plastyczny w ośrodku kultury w Unisławiu

Konkurs z Jajem rozpoczęty. GOK w Unisławiu zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-technicznym „Ale Jajo”. Zadanie polega na wykonaniu jajka wielkanocnego w dowolnej technice, ale w formacie przestrzennym i w rozmiarze XXL. Prace konkursowe pozostaną do dyspozycji Organizatora konkursu, który przewiduje stworzenie pokonkursowej wystawy w Kulturalnym Ogrodzie Edukacji przed budynkiem GOK-u. Przewidziano atrakcyjne nagrody. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczanie prac do 24 marca. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 28 marca, o godz. 16.

Wycieczkę na teatralną odsłonę „Testosteronu” organizują w Unisławiu

Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu zaprasza 25 kwietnia na wycieczkę do Teatru Muzycznego w Gdyni. Czego można się spodziewać? „Testosteron” to kultowa satyra o odwiecznym, damsko-męskim konflikcie i pełna humoru konfrontacja z problemami dzisiejszego świata. Koszt wycieczki to 180 zł. Wyjazd z GOK-u w Unisławiu o godz. 13, planowany powrót o godz. 23. Wpłat należy dokonywać w biurze GOK-u w godz. 9-17 do 24 marca. Przedstawienie tylko dla widzów dorosłych! Więcej informacji i zapisy - w biurze GOK-u, pod nr tel. 56 68 68 734.