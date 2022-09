Wystawa po Warsztatach Plenerowych Studentów Architektury 2022 w Chełmnie. Zdjęcia

Wystawa poplenerowa prac studentów wykonanych podczas XVI Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury w 2022 roku tradycyjnie odbyła się przy Bramie Grudziądzkiej. Od samego południa do godz. 16 można było oglądać, a także kupować to, co namalowali uczestnicy tegorocznych Warsztatów.