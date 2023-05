Wystawa Marka Chełminiaka w Muzeum Ziemi Chełmińskiej. A co wkrótce? Zdjęcia

Wystawa fotografii „Marek Chełminiak, 50 lat z fotografią” została otwarta w Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

Wystawa otwarta została w Sali Mieszczańskiej ratusza. Oglądać ją można do końca lipca. W Muzeum Ziemi Chełmińskiej podkreślają, ze wystawa Marka Chełminiaka to spotkanie z wyjątkowymi fotografiami. Każda z nich niesie za sobą niezwykle ciekawą historię. Natomiast do nabycia w Informacji Turystycznej można znaleźć również ostatnie egzemplarze książki „Marek Chełminiak pół wieku z fotografią”. Wystawa znajduje się w Sali Mieszczańskiej na drugim piętrze. Marek Chełminiak jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Fotografować zaczął jako nastolatek, na przełomie lat 60. i 70. XX w. Był fotoreporterem wojskowym, pisał i fotografował też dla regionalnych i lokalnych tytułów codziennych. Jedenaście lat życia zawodowego Marka Chełminiaka to też aktywność w najmniejszej skali, dokumentacji życia "małej ojczyzny", bydgoskiej dzielnicy, w której mieszka.

Co w najbliższych dniach zaplanowano w Chełmnie i okolicy?

Dzień Matki w Papowie Biskupim

We wtorek (30.05.2023) w GOK-u w Papowie Biskupim zaplanowano obchody Dnia Matki. Rozpoczną się o godz. 16.30. W programie: część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży z GOK-u.

Piracki Dzień Dziecka w Chełmnie

Przygotujcie się, drodzy piraci i piratki! Już niedługo w Chełmnie odbędzie się prawdziwe szaleństwo, czyli Piracki Dzień Dziecka organizowany przez ChDK! Na pokładzie tego wydarzenia będą czekać niezapomniane przygody i wiele atrakcji. W programie nie zabraknie animacji i zabaw z doświadczonymi animatorkami, a także złotego skarbu w postaci pysznych słodkości. Będą także: dmuchańce, stanowiska warsztatowe, a nawet pirackie okręty! Jeśli lubicie szaleństwa, koniecznie zobaczcie występy artystyczne, które będą miały miejsce na scenie. Dla fanów aktywnego wypoczynku czeka strefa sportowa, gdzie będzie można wykazać się swoimi umiejętnościami. Impreza potrwa od godz. 16 do 19.

Unisławiu - Dzień Dziecka będzie dzień pełen wrażeń

Na Rodzinnym Dniu Dziecka bawić się będzie okazja 2 czerwca, od godz. 15 do 19, w parku w Unisławiu. Organizatorzy z zapraszają całe rodziny na radosne świętowanie, które będzie wypełnione wieloma atrakcjami. W programie: darmowe dmuchańce, zagroda z alpakami, zabawa w pianie, przejażdżki pit bike'ami, pokazy strażackie, warsztaty naukowe, warsztaty bębniarskie, malowanie twarzy, rodzinne gry i zabawy, zakątek animacji GOK-u, biblioteczny kącik malucha, akcja znakowania rowerów. Działały będą także stoiska KGW Unisław i KGW "Kapuścianki" oraz foodtrucki.

Dzień Dziecka w Kijewie Królewskim

To właśnie 4 czerwca zaplanowano wspólną zabawę z okazji Dnia Dziecka. Będzie wiele atrakcji, zabaw, konkursów, gier i animacji. w programie: malowanie twarzy, darmowe dmuchańce, przejażdżki konne, gry i konkursy rodzinne, warsztaty rękodzielnicze, tatuaże brokatowe, kręcenie balonów, bąbelkowe show, profesjonalni szczudlarze, wata cukrowa, popcorn, granita, zapiekanki i frytki. Wystąpi teatr Qfer ze spektaklem "Wyprawa na wyspę szkrabów" oraz dzieci uczestniczące w zajęciach w GOK-u.

Kino plenerowe w Lisewie

To już w ten piątek (2.06.2023) Młodzieżowa Rada Gminy w Lisewie organizuje Kino Plenerowe. Dzieci z Przedszkola i klas 1-4 szkoły w Lisewie i w Krusinie oraz ich rodziców zaprasza o godz. 17 na salę widowiskową w Lisewie ul. Toruńska 17. W wyniku głosowania dzieci wybrały film pt. “Chłopiec i wilk”. Wstęp wolny.

Lisewski bieg

3 czerwca 2023 roku na stadionie sportowym w Lisewie odbędzie się VI Lisewski Bieg Jaszczurczy. Do pokonania będzie 10 km. Kwalifikacje: K-16, K-30, K-40, K-50, K-60, K-70, M-16, M-30, M-40, M-50, M-60, M-70, M-80, generalna mężczyzn, generalna kobiet. Organizatorzy zapraszają do udziału i kibicowania. Zapraszają także milusińskich w wieku od 3 do 15 lat, do udziału w biegu w ramach wydarzenia VI Lisewski Bieg Jaszczurczy, który odbędzie się o godzinie 13:30 na stadionie sportowym w Lisewie.

Dzień Dziecka w Lisewie

3 czerwca na stadion sportowy w Lisewie zaplanowano Zwierzakowy Dzień Dziecka w Lisewie. Rozpocznie się o godz. 11. W programie: strefy zabaw dostosowane do wieku dzieci, zabawy na świeżym powietrzu, konkurencje sportowe, gry i animacje w plenerze, dmuchańce, biegi dla najmłodszych, wolontariusze ze schroniska z psami, punkt informacyjno-adopcyjny zwierząt, konkurs na najciekawsze przebranie, pogadanki edukacyjne oraz food – truck. W ramach imprezy zaplanowano konkurs na “Najciekawsze przebranie za zwierzaka”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do 16 r.ż. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie najciekawszego przebrania za wybrane zwierzę, według własnego pomysłu i z dowolnych materiałów. Komisja konkursowa wyłoni pięć najciekawszych strojów. Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe.

Podziel się krwią w Unisławiu

W sobotę, 3 czerwca w godz. 10 - 14, odbędzie się kolejna w tym roku „Akcja Krew” w Unisławiu. Udział mogą wziąć wszystkie pełnoletnie i zdrowe osoby, nieprzekraczające 65. roku życia i ważące przynajmniej 50 kg. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości. Mobilny punkt pobierania krwi będzie znajdował się na parkingu przy Urzędzie Gminy w Unisławiu. Kolejne akcje w planowane są 5 sierpnia oraz 4 listopada 2023 roku.

Smocze łodzie wypłyną na Jezioro Starogrodzkie

W sobotę (03.06.2023) nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie odbędą się 16 Chełmińskie Regaty Łodzi Smoczych. Początek wyścigów o godz. 10.30. Przewidywane podsumowanie zawodów około godz. 15. Organizatorem regat jest Stowarzyszenie Sportów Wodnych Dragon Chełmno przy wsparciu Gminy Miasto Chełmno.

Zobaczcie zdjęcia z wystawy Marka Chełminiaka w Muzeum w Chełmnie"

Program czerwcowych "Spacerków po Chełmnie"

W niedzielę kolejny z cyklu "Spacerek po Chełmnie". Udział jest bezpłatny. Tym razem będzie to wyprawa rowerowa. Zbiórka, o godz. 11, przed ratuszem.

4 czerwca 2023 roku (niedziela) – wycieczka rowerowa – “Warownie krzyżackie powiatu chełmińskiego” część II – trasa: Chełmno – Storlus – Papowo Biskupie – Lipieniek – Chełmno – długość trasy około 45 km. Przewodnik: Tomasz Budzyński.



11 czerwca 2023 roku (niedziela) - “Dwóch oponentów – północno – wschodnia część miasta” – część I – na trasie zwiedzania m.in.: ul. Kościuszki, zwiedzanie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kościuszki (z wejściem do środka), ul. Parkowa, Plac Wolności (dawny cmentarz św. Jerzego). Przewodnik: Sławomir Grabowski.



17 czerwiec 2023 roku (sobota) - Europejski Dzień Gotyku Ceglanego, Rok Kopernika “Obejmij gotyk z Kopernikiem” – Śladami Średniowiecza, Hanzy i Kopernika w Chełmnie – mieście zakochanych® – na trasie zwiedzania m. in.: układ urbanistyczny, rynek z gotycko-renesansowym ratuszem, kamienica Cywińskich, kościół farny pw. WNMP, Akademia Chełmińska, klasztor, kościół pofranciszkański i podominikański, mury obronne. Przewodnik: Elżbieta Pawelec.



18 czerwca 2023 roku (niedziela) - Europejski Dzień Gotyku Ceglanego – “Średniowieczna – gotycka zabudowa Chełmna z czasów Hanzy” – na trasie zwiedzania m.in.: kościół podominikański, mury obronne, Brama Grudziądzka (z zewnątrz). Przewodnik: Joanna Stolarska-Kurowska.



25 czerwca 2023 roku (niedziela) - "100 lecie przybycia 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do Chełmna” – na trasie zwiedzania m.in.: koszary fryderycjańskie, kościół garnizonowy, koszary przy al. 3 Maja, Pomnik Kaszubski. Przewodnik: Władysław Flieger.

Na wycieczki rowerowe należy zabrać: ubezpieczenie osobiste uczestnika, okulary przeciwsłoneczne, picie, odzież przeciwdeszczową. Istnieje również możliwość wypożyczenia roweru trekkingowego, damskiego, męskiego lub młodzieżowego oraz założenie fotelika dziecięcego lub innego osprzętu. Ceny przystępne. Wypożyczalnia “Włóczykije” ul. Storczykowa 5. Informacje pod nr tel. 607 869 909.

Tulia znowu w kwartecie i to jakim! Mlynkova zasila zespół!