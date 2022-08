Wyruszył 61. Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą”. Zdjęcia

Spływ rusza w Chełmnie

61. Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą” potrwa do 13 sierpień 2022 r. W sobotę (30.07.2022) nastąpiła zbiórka uczestników spływu w Chełmnie przy ul. Biskupiej 16. Tam odbyło się uroczyste otwarcie. Następnie nastąpił przejazd do miejscowości Tereszewo na pole namiotowe przy Ośrodku Wypoczynkowym „Partęczyny” nad Jeziorem Wielkie Partęczyny. W niedzielę trasa wynosiła 14 km: Jeziora Wielkie Partęczyny – Łąkorz – Wielkie Partęczyny. Dziś (1.08.2022) uczestnicy dotrzeć mają do Jeziora Bachotek. Do pokonania jest 15 km. Powrót do Chełmna nastąpić ma 13 sierpnia.