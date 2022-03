Wypadek na DK55 w Wabczu. Kierujący fiatem uderzył w jelenia

Do wypadku doszło w Wabczu w gminie Stolno wczoraj (13.03.2022). Kierujący fiatem ulysse jechał drogą krajową nr 55. Jeleń wybiegł mu nagle pod koła. Było około godz. 20. Strażacy udzielili pierwszej pomocy kierowcy, a następnie przekazali go Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Świeciu.