Wybory parlamentarne w Chełmnie i gminach powiatu chełmińskiego. Znamy frekwencję na godzinę 12

Do godz. 12 w Chełmnie zagłosowało 24,89 proc. uprawnionych mieszkańców.

Wybory parlamentarne 2023. W niedzielę, 15 października, odbywają się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023. Tego dnia zaplanowano również referendum.

Z kolei podczas wyborów w 2015 roku - w samo południe frekwencja w Chełmnie sięgała 16,76 proc. Wówczas uprawnionych do głosowania było 15.092 (do godz. 12 zagłosowało 2.530 osób).

Podczas wyborów w 2019 roku na godz. 12 frekwencja w mieście wynosiła 18,13 proc. Uprawnionych do głosowania było wtedy 14.295 osób (do godz. 12 zagłosowały 2.592 osoby).

W powiecie chełmińskim liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania jest 36.877 osób. Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania to 8.018.

Powiat chełmiński - frekwencja do godziny 12

Frekwencja w kraju na godz. 12

Jak po godz. 13.30 podał Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, frekwencja w Polsce na godz. 12 to 28.369.789, czyli 22,59 proc. W 2019 roku na godz. 12 wynosiła 18 proc.

Województwo kujawsko-pomorskie zajmuje 2. miejsce (po województwie dolnośląskim), jeśli chodzi o frekwencję. W naszym województwie zagłosowało już 334.396 osób, co stanowi 22,36 proc.

O głosowaniu

Głosowanie zaczęło się o godz. 7:00 i potrwa do godz. 21:00, jeżeli żadna z komisji wyborczych nie przedłuży głosowania.

Aby oddać ważny głos, należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku wybranego kandydata wyłącznie na jednej wybranej liście. Głos będzie nieważny, jeśli znak "X" zostanie postawiony na więcej niż jednej liście kandydatów albo nie postawimy go wcale - wyjaśnia PKW i dodaje, że znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.