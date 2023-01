WOŚP Chełmno. Światełko do nieba z finalistą "Mam Talent" i koncert w Kręgielni Grawitacja. Zdjęcia

W Kręgielni Grawitacja odbyły się licytacje i koncerty zespołów - Granda, Over The Under, Qulurka, Postulat.

Natomiast o godz. 20 na rynku - tradycyjne - rozbłysło światełko do nieba. Tym razem był to fire show w wykonaniu Sebastiana Frodyma - finalisty Mam Talent oraz piękny pokaz OSP.

Podczas imprezy w Kręgielni Grawitacja zebrano ponad 10 tys. złotych. W Chełmnie jest już w sumie 120 tys. złotych, a - jak informuje wiceburmistrz Piotr Murawski - czekają jeszcze na eskarbonki. Dopiero podliczenie ich da ostateczną kwotę zebraną w 2023 roku podczas 31. Finału WOŚP w Chełmnie.