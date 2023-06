Wojskowa uroczystość na rynku w Chełmnie. Od dziś stacjonuje tu 3 Pułk Saperów. Zdjęcia

- W warunkach dynamicznie zmieniających się realiów bezpieczeństwa w naszym regionie, wyzwań związanych z wojna w Ukrainie i niestabilną sytuacją w Rosji potrzebujemy silnego, sprawnego, nowoczesnego wojska. Dlatego musimy wojsko zwiększać liczebnie, modernizować sprzętowo i przekształcać strukturalnie. Moim celem jest, by struktury naszych sił zbrojnych były jak najlepiej przygotowane do obrony kraju. Temu nadrzędnemu celowi służą podejmowane przez mnie decyzje. Dziś przekształcamy 3 Batalio Drogowo- Mostowego w 3 Pułk Saperów, który będzie funkcjonował w skaldzie I Dywizji Piechoty Legionów. To pierwsza jednostka, która weszła w podległość tej nowo powstałej Dywizji. W Chełmnie p o12 latach znów funkcjonował będzie pułk. Większa jednostka wojskowa w tym regionie to nie tylko zwiększenie jego bezpieczeństwa, ale i lepsze możliwości rozwoju gospodarczo -społecznego. Żołnierzom 3BDM dziękuje za wzorową służbę, pomoc jaką udzielaliście służbom cywilnym w zwalczaniu klęsk żywiołowych, w tym m.in. w usuwaniu skutków awarii warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. Jestem przekonany, że w nowych strukturach 3PS będziecie mogli jeszcze skuteczniej realizować swoje zadania i dbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków.