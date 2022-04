Wieża ciśnień - nowa atrakcja turystyczna na mapie Chełmna. I jaki widok! Zdjęcia

Wieża Ciśnień to obiekt tuż przy chełmińskiej starówce. Zawsze wzbudzał zainteresowanie, ale przez wiele lat nic wokół niego się nie działo. Zakup zabytku rozważano nawet w chełmińskim Urzędzie Miasta. Znalazł się jednak właściciel, który kupił go i miał pomysł, co zrobić w pięknej budowli w dodatku z korzyścią także dla mieszkańców i turystów. Otworzył we wnętrzach wieży kawiarnię. Przyciąga świeżo wyciskanymi sokami, pysznym domowym ciastem i dobra kawą.

Wieża Ciśnień ma także swój tras widokowy. Jednak z powodu remontu na razie jest on niedostępny. Oczywiście, w planach jest otwarcie i tego miejsca dla gości. My weszliśmy i zapraszamy do obejrzenia widoków z tego miejsca.