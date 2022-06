Wibracje Letniego Przesilenia w Chełmnie i koncert Kasi Kowalskiej. Zdjęcia

Wibracje Letniego Przesilenia w Chełmnie

Banau

Banau to polski zespół rockowy założony w Siemoniu i Unisławiu, przez braci Szymona i Pawła Niewiemskich. Członkowie zespołu są obecnie związani głównie z Bydgoszczą i Toruniem . W 2009 zespół wydał płytę ADHDEMO. W tym samym roku zagrali godzinny koncert w studiu Polskiego Radia. W 2010 wystąpili także w trzecim programie TVP. W 2010-2012 BANAU został rekordzistą w skali kraju pod względem ilości zagranych koncertów podczas jednego finału WOŚP. O ich rekordowym koncertowaniu wspomniał w mediach ogólnopolskich sam Jurek Owsiak. W październiku 2017 roku zespół wydał drugą długogrającą płytę zatytułowaną "To co ważne".

Modesta Pastiche

Modesta Pastiche: interesujące stylizacje i aranżacje, charakterystyczny wizerunek zespołu na czele z charyzmatyczną wokalistką. Grupa skupia muzyków z różnych środowisk muzycznych. Połączenie brzmienia naturalnych instrumentów z elektroniką i dj-skim pazurem nadaje ich muzyce wyjątkowy klimat. Repertuar koncertowy zespołu to standardy muzyki rozrywkowej i autorskie kompozycje zaaranżowane w niepowtarzalnej stylistyce żartobliwego pastiszu i elektro-retro-fuzji. Produkcje telewizyjne: „Jaka To Melodia” TVP1, „Kabaretowa Scena Dwójki” TVP2.

Kasia Kowalska

Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Jedna z najbardziej znanych i charyzmatycznych postaci na polskiej scenie muzycznej, na której jest obecna od 27 lat. Jej twórczość od samego początku spotykała się z ogromnym uznaniem zarówno fanów, jak i branży muzycznej. Ma w dorobku wiele prestiżowych nagród, w tym: Fryderyki, Superjedynki, statuetkę MTV European Music Awards „Dla najlepszego polskiego artysty”, ponad milion sprzedanych płyt. Każdy jej album pokrył się platyną lub złotem. W 2018 roku Kasia Kowalska wydała nowy album, "Aya". Otrzymała za niego złotą płytę i dwie nominacje do Fryderyków. W 2019 roku ukazał się kolejny, koncertowy, album ze słynnego na całym świecie cyklu „MTV Unplugged”. Piosenką promującą to wydawnictwo jest duet ze Stanisławem Soyką „Tolerancja”. Najświeższe wydawnictwo Kasi Kowalskiej to dwupłytowy album live z koncertu na najpiękniejszym festiwalu świata Pol’and’Rock 2021. Podczas koncertów nie brakuje największych przebojów artystki, jak „Prowadź mnie", „antidotum", „A to co mam", „Spowiedź”, „Być tak blisko”, „Oto ja”, „Co może przynieść nowy dzień", „Coś optymistycznego", „To co dobre", a także najnowszych: „Aya” czy "Alannah".