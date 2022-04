Wędkarze się spisali! Z pomocą mieszkańców zbudowali piękną wiatę. Zdjęcia

Wędkarze wykonali wiatę, która służyć ma nie tylko im, ale wszystkim mieszkańcom, w czynie społecznym.

- Zbudowaliśmy ją w ciągu dwóch tygodni z pomocą mieszkańców - mówi Sebastian Muchewicz, skarbnik Koła. - Mieliśmy jednego fachowca do pomocy. Z kolei kolega, który ma firmę, użyczył koparki, dzięki czemu teren został szybko wyrównany. Utwardziliśmy drogę, wyznaczyliśmy miejsca do parkowania i 30 stanowisk do wędkowania. To chyba jedyne miejsce w powiecie chełmińskim z bazą dojazdową, gdzie stoiska wędkarskie są w jednym miejscu. Część prac wykonaliśmy jesienią, a dokończyliśmy niedawno. Zapraszamy do odwiedzenia i odpoczynku w naszej wiacie.