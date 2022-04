W Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie chcą rekrutować przyszłych dekarzami. Będą stypendia. Zdjęcia

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy to organizacja non-profit, zrzesza rzemieślników z branży dekarskiej: dekarzy, blacharzy i cieśli. Stowarzyszenie prowadzi kampanię "Zawód przyszłości - dekarz", która ma na celu promocję zawodu i wsparcie klas dekarskich w całym kraju, gdyż na rynku brakuje pracowników w tym zawodzie.

Zgodnie z podpisaną umowa, w ZS nr 2 w Chełmnie przeprowadzony zostanie proces rekrutacji na kierunkach: dekarz, blacharz, cieśla. Stowarzyszenie zobowiązało się do wspierania merytorycznego nauki, organizację zajęć praktycznych, publikacje merytoryczne do nauki zawodu, organizację szkoleń z producentami materiałów dachowych, organizację wycieczek do fabryk tych producentów, zapewnienie bezpłatnych wejściówek na targi budowalne.